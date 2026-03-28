Katar, 10 gün sonra İran'dan İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı

Katar Savunma Bakanlığı, yaklaşık 10 gün sonra ülkenin İran'dan atılan çok sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin İran'dan atılan çok sayıda İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Silahlı Kuvvetlerin ise tüm İHA'ları engellediği aktarıldı.

Katar, 19 Mart'ta ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurmuştu.