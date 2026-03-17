Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan Katar'a bugün 9 füze ve bir dizi kamikaze İHA atıldı

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan 9 balistik füze ve bir dizi kamikaze insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurdu. Katar, tüm füzeleri ve İHA'ları etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan bugün 9 füze ile bir dizi kamikaze insansız hava aracının (İHA) atıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Katar'ın bugün İran tarafından atılan 9 balistik füze ve bir dizi kamikaze İHA'yla saldırıya uğradığı kaydedildi.

Silahlı kuvvetlerin, tüm balistik füzeleri ve İHA'ları engellediği ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
