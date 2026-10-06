Katar İçişleri Bakanı Al Sani, İranlı mevkidaşı Mumini ile Doha'da görüştü

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Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü Komutanı Şeyh Halife bin Hamed Al Sani, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile bir araya geldi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler ve gerilimi azaltmaya yönelik çabalar ele alındı.

Al Sani ile Mumini görüşmede karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli konuların yanı sıra, mevcut bölgesel zorluklar karşısında istikrarı güçlendirmeye, uluslararası barışı ve güvenliği korumaya yönelik ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA