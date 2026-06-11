Katar Emiri ile Trump, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerdeki ilerlemeyi görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerleme ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların geliştirilmesi yollarının yanı sıra, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ile uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve varılan mutabakatların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede Trump, üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakatların ilgili tüm taraflarca onaylandığını ve Katar'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin katılımı ve desteğiyle nihai prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ve duyurulması için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim ise ülkesinin anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirecek her türlü çabayı desteklediğini ifade etti.