Katar Emiri Şeyh Temim ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Şara telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere ABD ve İran arasındaki gerilim ile bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

Şara, görüşmede Katar'ın bölgede gerilimin düşürülmesi ile bölgesel ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir etti.

Görüşmede ayrıca, gerilimin azaltılması amacıyla bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı ve bölgede anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi ve kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması için diyaloğun önceliklendirilmesi gerektiği kaydedildi.