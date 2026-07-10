Katar Emiri Şeyh Temim, Pakistan Başbakanı Şerif ile ABD-İran müzakerelerini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Şerif telefonda görüştü.

Görüşmede, Katar ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, özellikle ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve müzakereler başta olmak üzere gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne yönelik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Şerif, ülkesinin Katar ile tam destek ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, bölgede son dönemde elde edilen barış kazanımlarının korunması için itidal, diyalog ve diplomasinin önemini vurgulayarak bölgesel barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi amacıyla Doha ile koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Katar Emiri Al Sani ise Pakistan ile birlikte bölgesel güvenliğin desteklenmesi ve deniz ulaşım hatlarının güvenliğinin korunması ile bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış için koordinasyon ve işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.