Katar Emiri Şeyh Temim, Pakistan Başbakanı Şerif ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile başta ABD ve İran arasında ilan edilen ateşkes olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Şahbaz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin son durum ve bu sürece katkı sağlayan diplomatik girişimler değerlendirildi.

Şerif, ateşkes anlaşmasının detayları ve sürece ilişkin yürütülen çabalar hakkında Şeyh Temim'i bilgilendirirken, Şeyh Temim ise söz konusu girişimlere verdiği desteğini ifade etti.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunların bölgesel güvenliğe etkilerinin de ele alındığı görüşmede taraflar, İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.