Katar Emiri ile İngiltere Savunma Bakanı bölgesel gelişmeleri ve savunma işbirliğini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim ile Healey, başkent Doha'da bir araya geldi.

Emir Temim ve Savunma Bakanı Healey, görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alırken, özellikle Orta Doğu'da artan gerilimler çerçevesinde mevcut durumu değerlendirdi.

Katar Emiri ve Healey, bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, özellikle savunma alanındaki ortaklığın geliştirilmesine yönelik olanakları masaya yatırdı.

İngiliz yetkilinin yaptığı ziyaretin ayrıntılarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.