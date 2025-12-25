Haberler

Katar Emiri ve BAE Devlet Başkanı'ndan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'na taziye

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya'nın Genel Kurmay Başkanı Muhammed el-Haddad için taziye mesajı gönderdi. Her iki lider, Libya halkına sabır diledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genel Kurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye taziye mesajı gönderdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye gönderdiği taziye telegrafında hayatını kaybeden askeri heyet için Allah'tan rahmet temenni ederek Libya halkına sabır dileklerinde bulunduğu belirtildi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in de Libya yönetimine, halkına ve hayatını kaybeden askeri heyetin ailelerine en içten taziyelerini sunduğu aktarıldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin ayrıca Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan da taziye telgrafı aldığı kaydedildi.

Öte yandan Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'dan da taziye telefonu aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

