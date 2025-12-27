Katar Emiri, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği vurguladı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin " Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini" vurguladı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'yi telefonla aradı.

Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bu ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yolları ve Somali'deki gelişmeler ele alındı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud görüşmede, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının reddedilmesi yönünde uluslararası bir tutum sergilenmesindeki rolü ve desteği için Katar Emiri Temim'e teşekkür ve memnuniyetini iletti.

Emir Temim de "Katar'ın Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini, ayrıca ülkenin güvenliği, istikrarı ve kardeş Somali halkının çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını" ifade etti.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.