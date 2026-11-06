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Katar Emiri Al Sani, Trump ile ABD-İran arabuluculuğunu ve Hürmüz'ü görüştü

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Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimin azaltılması ve Katar'ın ABD-İran arabuluculuğunu ele aldı. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve enerji arz güvenliği çabaları da değerlendirildi.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları, Katar'ın ABD ve İran arasındaki müzakere sürecindeki arabuluculuk girişimlerini ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlerle Katar'ın ABD ve İran arasında tarafların görüşlerini yakınlaştırmak ve müzakere sürecini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Mevcut krizin sona erdirilmesi, bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla sürdürülen uluslararası çabalar da görüşmede masaya yatırıldı.

Katar Emiri Al Sani, anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomatik yöntemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak bölgenin daha fazla gerilimden uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Al Sani ayrıca, denizlerde seyrüsefer serbestisinin ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ile savaşın yeniden başlamasının önlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak için taraflarla görüşmeler yapıyor.

Kaynak: AA
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