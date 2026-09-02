Haberler

Katar Başbakanı Lübnan ve Mısır ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, Lübnan Başbakanı Selam ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmelerinde, bölgesel gerilimin düşürülmesi ve istikrar için diplomatik çabaları ele aldı; ABD-İran gerginliği sonrası kapsamlı anlaşma çağrısını yineledi.

DOHA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Lübnan Başbakanı Selam ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, gerilimin düşürülmesi ile bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon değerlendirildi.

Görüşmelerde ayrıca Al Sani, ülkesinin deniz ulaşımının serbestisini güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barış sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasının önünü açacak tüm diplomatik çabaları ve girişimleri desteklediğini vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran makamları, ABD'nin sabaha kadar devam eden ve İran'ın güney bölgelerindeki çeşitli kentleri hedef alan saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

İran da, ABD'nin saldırılarına karşı bölge ülkeleri Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza

Düğünden sonra böyle gözaltına alındılar
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!