Katar'dan Türkiye'ye dev yardım! Depremzedeler için 10 bin konteyner gönderdiler

Depremzedelerin barınma ihtiyacı için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan Türkiye'ye 10 bin konteyner gönderildiğini söyledi. Erdoğan, "Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteynırı ülke içi ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili son durumu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi.

KATAR'DAN DEPREMZEDELERE 10 BİN KONTEYNER

Deprem sonrası afetzedelerin barınma ihtiyacı sonrası çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, Katar'dan Türkiye'ye yapılan dev konteyner yardımını paylaştı. Erdoğan, "Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteynırı ülke içi ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"2,2 MİLYON VATANDAŞIMIZ BÖLGE DIŞINA ÇIKTI"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Halihazırda kamu yurtları ve oteller olmak üzere 1.6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Tahliyeler ve kendi imkanlarıyla 2 milyon 200 vatandaşımızın bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz.

"MİSAFİRHANE VE KYK YURTLARINI DEPREMZEDELERE AÇTIK"

Kamu misafirhaneleri başta olmak üzere diğer barınma tesislerini de bu amaçla kullanıyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumumuza bağlı yurtlarımızı da öğrencilerimizin mağduriyetine meydan vermeden depremzedelere açtık."