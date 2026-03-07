Katar, İran saldırıları sonrası sürücülerin patlama anında dikkat edeceği kurallara ilişkin video yayımladı

İran saldırılarının ardından Katar, araç kullanırken patlama sesi duyulması halinde uygulanması gereken güvenlik kurallarına ilişkin bir video yayımladı.

Katar İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yayımlanan ve 7 güvenlik kuralına yer verilen videoda, araç kullanırken patlama sesi duyulması halinde aracı yavaşlatıp, yol kenarında durulması; mümkün oldukça köprü, elektrik direkleri ve büyük ağaçlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Yakınlarda bir bina olması halinde söz konusu binaya sığınılmasının daha doğru olacağı kaydedilen videoda, araç açık alanda bulunuyorsa aracın içinde kalınması ve cam seviyesinden aşağıda konum alınması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca hava basıncını azaltmak için araçtaki camların kısmen açılması gerektiği ifade edilen videoda, durumun sakinleşmesinin ardından şarapnel parçalarının bittiğinden emin olmak için birkaç dakika beklenmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Sonrasında yola çıkmadan önce aracı kontrol etmeleri uyarısı yapılan videonun sonunda "Unutma! Sakin ve doğru davranmak seni güvende tutar." ifadesine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.