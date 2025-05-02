Katar'dan İsrail'in Şam'a Düzenlediği Saldırıya Sert Tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınına düzenlediği hava saldırısını " Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Katar devleti, İsrail'in Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresine düzenlediği hava saldırısını en sert şekilde kınamaktadır." denildi.

Açıklamada, saldırının yalnızca Suriye'ye yönelik bir egemenlik ihlali değil, aynı zamanda bölgede şiddet ve kaosu tırmandırabilecek tehlikeli bir gelişme olduğu vurgulandı.

Katar, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik tekrar eden saldırıları ile Gazze'de sürdürdüğü "vahşi savaşın", bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak uluslararası meşruiyet kararlarına uymasını sağlama çağrısı yapıldı.

Katar, ayrıca Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan "tam desteğini" yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, " Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.