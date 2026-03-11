Haberler

Katar'da bugün 3'üncü kez patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Katar'ın başkenti Doha'da bugün üç kez duyulan patlama sesleri, hava savunma sistemleri tarafından engellenen füze saldırılarından kaynaklandı. Acil durum uyarısıyla vatandaşlar evlerinde kalmaya davet edildi.

Katar'da bugün üçüncü kez patlama sesleri duyulurken, füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, başkent Doha'da bugün bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri öncesi ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

Gönderilen bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Başkent Doha'da bugün sabah ve öğlen saatlerinde yapılan füze saldırılarının ardından yine yerel saatle on beş sularında yapılan üçüncü füze saldırısı da engellenmiş oldu.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar'ı hedef alan füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya





