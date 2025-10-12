Katar'da Üç Diplomatik Kayıp: Trafik Kazasında Hayatlarını Kaybettiler
Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralıların tedavisi devam ederken, vefat eden diplomatların cenazeleri Doha'ya getirileceği açıklandı.
Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Katar'ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Samir Al Sani, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.
Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel