Katar'da Üç Diplomatik Kayıp: Trafik Kazasında Hayatlarını Kaybettiler

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralıların tedavisi devam ederken, vefat eden diplomatların cenazeleri Doha'ya getirileceği açıklandı.

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katar'ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Samir Al Sani, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

