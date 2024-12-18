Katar'da Tatbikata Katılan Eurofighter Uçakları Ankara'ya İndi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indiğini bildirdi.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı" ifadelerini yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen hafta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2024 yıl sonu değerlendirme toplantısında, "Eurofighter konusunda görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" demişti.