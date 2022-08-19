Katar'da kültürel mirasın parçası "ahşap tekneler" devlet teşvikiyle korunuyor

Katar'da kültürel mirasın bir parçası olan ahşap tekneler, devletin verdiği teşviklerle korunarak günümüzde hizmet vermeye devam ediyor.

Katar'da kültürel mirasın bir parçası olan ahşap tekneler, devletin verdiği teşviklerle korunarak günümüzde hizmet vermeye devam ediyor.

Makine endüstrisinde kaydedilen gelişmelere ve modern deniz araçlarına rağmen Katar'daki tarihi ahşap tekne sanayisi usta ellerde ata mirasına uygun şekilde ayakta kalmayı sürdürüyor.

Günümüzde turistik turlar için kullanılan bu ahşap tekneler, dünyanın en zengin ülkelerinden biri Katar'ı ziyaret eden yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Devlet, tarihi ahşap teknelere sahip çıkıyor

Katar devleti, geçmişte uzun yıllar boyunca bölge insanının geçim aracı olan ahşap teknelerin üretimine kültürel mirası koruma adına sahip çıkıyor.

Nitekim Körfez bölgesinde, petrol ve doğal gaz keşfi öncesinde insanların en önemli geçim kaynağı inci idi. Bu tekneler de inci çıkarmada kullanılıyordu.

Günümüzde devlet, yerli ahşap tekne üretiminin sürdürülmesi için tekne sahiplerine yıllık para yardımında bulunuyor ve limanlardaki bakım atölyeleri üzerinden de onlara destek sağlıyor.

Katar'da ahşap tekne üretimi, hükümetin turizme teşvik uygulamaları sayesinde önemli bir proje olarak öne çıkıyor. Öyle ki Doha yönetimi, ülkenin geçmişinde önemli bir yeri olan ahşap tekne imalatını simüle eden ve eskilerini aslına uygun şekilde restore eden imalathanelere destek veriyor.

Yerel yönetimler de limanlarda ahşap teknelere ayrılan bölümlerin artırılması ve bakımlarının yapılabileceği merkezler oluşturulması gibi adımlarla bu teknelere sahip olmak isteyen vatandaşlar için bir dizi kolaylıklar getiriyor.

Ahşap tekne imalatı

Katar'da tarihi ve kültürel mirasın bir parçası olma özelliğiyle öne çıkan bu tekneler ticaret ve su sporları alanında da kullanılıyor.

Ülkede ahşap tekne üretimi ve bakımının yapıldığı imalathanelerde, söz konusu deniz araçlarının yenileme çalışmaları tarihi yapılarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Katar'a özgü "El-Calbut", "Es-Senbuk" ve "Eş-Şavi" türü ahşap teknelerin aslına uygun kalmasına gayret ediliyor.

Bu teknelerin imalatında kullanılan ahşaplar Hindistan'dan ithal ediliyor. Bu ahşaplar, uzun yıllar boyunca tuzlu suya karşı dayanıklı olması hasebiyle çok yüksek fiyatlarla temin ediliyor.

Ahşap tekne imalatında "fiberglas" gibi maddelerin kullanılmamasına özen gösteriliyor ve çevre dostu doğal ahşaplara odaklanılıyor. Ahşap panellerin yapıştırılmasında ise balık yağı, çivi ve doğal pamuk elyafı tercih ediliyor.

Tekne çeşitleri

Ahşap tekne sanayisi, çok eski tarihlere dayanıyor. Bu bağlamda Katar'da ahşap tekneler "Baggara", "Jalbot", "Ptil", "Snbuk" ve "Shauaa" gibi tarihi isimleriyle turistik turlar veya ticari taşımacılıkta kullanılmaya devam ediliyor.

Katar'da üretilen tarihi ahşap tekneler, kullanım amacına göre farklı boyutlara sahip. Örneğin "Baggara" adıyla inşa edilen tekne, ön tarafından yukarıya doğru açılan bir tasarıma sahip olurken kuyruk tarafı ise konik bir şekil alıyor.

Büyük ahşap teknelerden biri olan "Boom" isimli deniz aracı ise 140 metreye kadar uzanabiliyor ve maksimum ağırlığı 400 tona ulaşabiliyor. "Boom", ticari taşımacılık ve ulaşım aracı olarak kullanılıyor.

"Jalbot" ise "Ptil"e ek olarak Basra Körfezi halkının inci arama işinde kullandıkları ilk teknelerden biri olarak biliniyor. Boyutunun küçük olması sayesinde hızlı hareket kabiliyetine sahip bu tekneler, inci avcılığı ve ticareti için özel olarak tasarlanıyor.

"Snbuk" hızı ve kullanım kolaylığı ile öne çıkarken, "Shauaa" ise hala balıkçıların bir numaralı tercihi olmayı sürdürüyor.