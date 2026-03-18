İran saldırısı Katar'daki Ras Laffan rafinerisinde yangına yol açtı
Katar İçişleri Bakanlığı, Ras Laffan'daki rafineri bölgesinde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı. Yangının boyutu hakkında henüz detay verilmedi.
İSTANBUL (AA) — Katar İçişleri Bakanlığı, İran saldırısının ardından Ras Laffan'daki rafineri bölgesinde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sivil Savunma ekipleri, İran saldırısı sonucu Ras Laffan bölgesinde çıkan yangına müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yangının boyutu, can kaybı ya da hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Esat Fırat