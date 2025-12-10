Haberler

Katar'da Hamad bin Halife Çeviri Ödülleri sahiplerini buldu

Güncelleme:
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 11. Hamad bin Halife Çeviri ve Uluslararası Anlayış Ödülleri töreninde, Türk çevirmenler ve yayınevleri çeşitli başarılar elde etti. Ödüller, Katar Emiri'nin temsilcisi tarafından verildi.

Katar'da düzenlenen 11. Hamad bin Halife Çeviri ve Uluslararası Anlayış Ödülleri, başkent Doha'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ile akademisyenler, çevirmenler, kültür-sanat temsilcileri ve diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı törende ödüller, Katar Emiri'nin temsilcisi Şeyh Sani bin Hamad Al Sani tarafından takdim edildi.

Törende Türkiye'den çevirmenler ve yayınevleri çeşitli kategorilerde önemli başarılar elde etti.

Arapçadan Türkçeye çeviri kategorisinde Doç.Dr. Davut İltaş ve Dr. Mehmet Yuşa Özmen birincilik ödülüne layık görülürken, Doç.Dr. Elif Baga ve Doç.Dr Cahid Şenel ikincilik ödülünü paylaştı. Prof.Dr. Mustafa İsmail Dönmez ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Türkçeden Arapçaya çeviri kategorisinde bu yıl yalnızca üçüncülük ödülü verildi ve bu ödülün sahibi Abdulrezzak Barakat oldu.

Törende ayrıca Türkiye'den Baqa Publishing ve Ankara Okulu Yayınları başarı ödülüne layık görülürken, bireysel başarı ödülü ise Vahdettin İnce'ye verildi.

Organizasyon düzenleme komitesi, Türkçe ve Arapça arasındaki çeviri faaliyetlerinin son yıllarda belirgin şekilde arttığını vurguladı.

2015'ten bu yana düzenlenen Hamad bin Halife Çeviri ve Uluslararası Anlayış Ödülleri, çeviri alanındaki nitelikli çalışmaları desteklemeyi ve kültürler arasındaki anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
