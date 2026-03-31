Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Bölgenin güvenliğini tehdit eden her türlü tırmanmaya karşıyız"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El-Ensari, ülkesinin bölgenin güvenliğini riske atan ve tehdit eden her türlü tırmanışa karşı olduğunu söyledi.

Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karadan olası bir işgal girişimi ve gerilimin tırmanmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Ensari, "Bölgenin güvenliğini riske atan ve tehdit eden her türlü tırmanmaya karşıyız." ifadesini kullandı.

Sözcü Ensari, Katar'ın bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefleyen arabuluculuk çalışmalarına doğrudan müdahil olmadığını ancak bu yöndeki tüm çabaları desteklediklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için bölgesel bir uzlaşıya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Ensari, bu konunun tek bir ülkenin çerçevesinde ele alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.