Katar'dan hava trafiği kararı: Geçici olarak durduruldu

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken; Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor. Orta Doğu'daki bir çok ülke, çeşitli önlemler alırken; benzer bir hamle de Katar'dan geldi.

KATAR'DAN HAVA TRAFİĞİ KARARI

Hürmüz Boğazı'na komşu olan Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

ABD'NİN EN BÜYÜK ÜSSÜ KATAR'DA

Öte yandan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüAl Udeid Katar'ın başkenti Doha'ya 40 kilometre mesafede bulunuyor. Üste 10 bin ABD personelinin konuşlu bulunduğu biliniyor.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATIYOR

ABD'nin saldırdığı İran ise geçtiğimiz gün Hürmüz Boğazı'nın kapatılması için çeşitli adımlar atmış, İran Meclisi boğazın kapatılması teklifine onay vermişti.

Dünyanın petrol ithalatının yüzde 20'sinin karşılandığı Hürmüz Boğazı, Katar'a komşu.