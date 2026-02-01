Haberler

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın başkenti Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken, bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik devam eden çabalar gözden geçirildi.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın bölgedeki tansiyonun azaltılması ve güvenlik ile istikrarı güçlendirecek barışçıl çözümlere ulaşılmasına yönelik tüm girişimlere desteğini yineledi.

Al Sani ayrıca, bölge halklarını tırmanmanın olumsuz sonuçlarından korumak amacıyla ortak çabaların önemine dikkat çekerek, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü için dost ve kardeş ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
