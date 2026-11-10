Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Başbakanı Al Sani, Trump ve Vance ile ABD-İran müzakerelerini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, Washington'da Trump ve Vance ile ABD-İran müzakerelerini ve bölgedeki durumu görüştüklerini belirtti. Trump ise İsrail ve Orta Doğu'nun İran'dan gelebilecek tehditlere karşı korunduğunu, çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu ivme gördüklerini söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD-İran müzakerelerini görüştüklerini belirtti.

Al Sani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Washington'da Trump ve yardımcısı Vance ile gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, bölgedeki durumu ve ABD-İran müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesinin yollarını görüştüklerini dile getiren Al Sani, anlaşmaya varılması ve bölgede barışın sağlanması konusundaki olumlu görüşmeleri takdir ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump da söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamasında, İsrail ve Orta Doğu'nun İran'dan gelebileceğini söylediği tehditlere karşı korunduğunu belirtmiş ve "bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme gördüklerini" kaydetmişti.

Kaynak: AA
Cüneyt Yüksel’den organize suç soruşturmalarına ilişkin açıklama: Her kuruşun izi sürülecek

Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den çok net fon soruşturması mesajı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı

40 yıl boyunca dolapta saklandı, içinden servet çıktı
Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti

Yolcuların yüreğini ağzına getiren şoförden pes dedirten savunma

Ünlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası

Ünlü komedyene tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis
Çiğdem Erdoğan: Dijital şiddet giderek yaygınlaşıyor

Çiğdem Erdoğan: Dijital şiddet giderek yaygınlaşıyor
Liverpool'lu Mac Allister'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf
Meksika'da kaçırılan belediye başkanı saatler sonra kurtuldu: 80 kilometre yürüyerek kaçtı!

Kaçırılan başkan canını zor kurtardı! Kilometrelerce yürüyerek kaçtı

Uzak Şehir'in Alya'sının kolunda servet var! Fiyatı dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sının kolunda servet var