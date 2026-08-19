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Katar'dan İsrail'e: Gerginliği Tırmandırmayı Durdur

Katar'dan İsrail'e: Gerginliği Tırmandırmayı Durdur
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Katar Başbakanı Al Sani, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşaması yol haritasını kabul etmesini memnuniyetle karşılayarak, İsrail'e yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Filistin halkına yönelik ihlallerine son vermesi için uluslararası topluma baskı çağrısı yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in gerginliği tırmandırmayı durdurması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma bu konuda üstüne düşen rolü üstlenmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, başkent Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindekileri kabul etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırmasının ardından gerçekleşen görüşmede, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı.

Katar Başbakanı Al Sani, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenerek, İsrail'e anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Filistin halkına yönelik ihlallerine son vermesi için baskı yapması gerektiğini belirtti.

Al Sani, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlamasına ilişkin yol haritasını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Katar Başbakanı, bu adımın "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı acılara son verilmesine ve güvenlik ile istikrar yönündeki beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlaması" temennisini dile getirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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