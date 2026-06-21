Haberler

Katar Dışişleri Bakanı, İsviçre'de ABD ve İran arasındaki dörtlü görüşme öncesi konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de ABD ile İran arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yapılan dörtlü görüşmenin, hedeflere ulaşmak için yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de ABD ile İran arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yapılan dörtlü görüşmenin hedeflere ulaşmak için yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi.

Al Sani, dörtlü toplantı öncesi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance ile toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katarlı Bakan, ABD ve İran arasındaki müzakereler ve imzalanan mutabakat zaptına verdikleri destek için Pakistan Başbakanı Şerif ve Vance'a teşekkür etti.

İsviçre'deki görüşmelerin önemine değinen Al Sani, "Bugünkü toplantı, hedeflerimize ulaşmanın sadece başlangıcıdır. Bugünkü toplantıda yaşananlar, bölgenin ve dünyanın güvenliği için önemlidir." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başladı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Efsane geri döndü! Şampiyonluğun ardından saçlarını böyle feda etti
Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı