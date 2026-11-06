Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonla görüştü

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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Hegseth arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular ele alınırken, bölgesel gelişmeler ve Katar ile ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Kaynak: AA