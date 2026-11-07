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Katar, Başbakan Al Sani'nin ABD ile İran anlaşamadığı iddiasını yalanladı

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Katar, Al Sani'nin ABD ile İran arasında anlaşmaya varılamadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Al Sani'nin sözlerinin kasıtlı çarpıtıldığı, ABD ile İran'ın anlaşma için çalışmayı sürdürdüğü ve Katarlı arabulucuların müzakereleri desteklediği belirtildi.

Katar, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ABD ile İran arasında anlaşmaya varılamadığı yönünde açıklama yaptığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin ABD ile İran'ın anlaşmaya varamadığını söylediğine ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan haberlerin yanlış ve yanıltıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Al Sani'nin ifadelerinin bölgede savaşın ve istikrarsızlığın sürmesinden çıkar sağlayan çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığı savunuldu.

Söz konusu iddiaların birçoğunun diplomatik çabaları baltalamayı ve gerilimi tırmandırmayı amaçlayan sahte hesaplar tarafından yayıldığı kaydedilen açıklamada, bunun son derece sorumsuzca bir davranış olduğu vurgulandı.

Al Sani'nin bugün yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın bir anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiği aktarılan açıklamada, Katarlı arabulucuların devam eden müzakereleri desteklemek amacıyla ABD ve İran ile yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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