Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da İran'ın misillemeleri nedeniyle uyarı sirenleri çaldı

İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da uyarı sirenleri çaldı. Ülkeler, vatandaşlarına güvenli alanlarda kalmaları ve resmi kanallardan haberleri takip etmeleri çağrısında bulundu.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve tehlike geçene kadar herkesin evlerinde ve güvenli yerlerde kalması" uyarısında bulunuldu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan El-Harc vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerini sakin kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

Bayern Münih ile kozlarını paylaştı: İşte sonuç
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

Ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı

İran, "ABD kabul etti" dedi, Trump yalanladı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama