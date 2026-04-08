Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da İran'ın misillemeleri nedeniyle uyarı sirenleri çaldı

Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve tehlike geçene kadar herkesin evlerinde ve güvenli yerlerde kalması" uyarısında bulunuldu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan El-Harc vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerini sakin kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.