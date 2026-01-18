Haberler

Katar, Ali Al-Thawadi'nin Gazze Yürütme Kurulu'na temsilci olarak atandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, Gazze'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı kapsamında, Başbakanlık Ofisi Stratejik İşlerden Sorumlu Bakanı Ali Al-Thawadi'nin Gazze Yürütme Kurulu'na temsilci olarak atandığını duyurdu.

Katar, Gazze'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı kapsamında, Başbakanlık Ofisi Stratejik İşlerden Sorumlu Bakanı Ali Al-Thawadi'nin Gazze Yürütme Kurulu'na temsilci olarak atandığını duyurdu.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olan ve Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'na Başbakanlık Ofisi Stratejik İşlerden Sorumlu Bakanı Ali Al-Thawadi'nin atandığı belirtildi.

Katar'ın İsrail ile Hamas arasında yürütülen arabuluculuk dahil olmak üzere bölgesel barış çabalarında aktif rol oynamayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Al-Thawadi'nin Gazze Yürütme Kurulu'na atanmasının, Gazze halkı için uzun vadeli, sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın sağlanmasını hedefleyen uluslararası çabalara destek amacı taşıdığı vurgulandı.

Al-Thawadi'nin arabuluculuk girişimlerinde kilit rol oynadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail, Hamas ve arabulucu ortaklarla yürütülen sürekli diyalog sayesinde Hamas'ın elindeki bazı esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlandığı, Gazze'ye insani yardım girişinin müzakere edildiği ve ateşkes anlaşmalarına ulaşılmasında ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik plana katkısında merkezi rol oynadığı, söz konusu atamayla birlikte Gazze Yürütme Kurulu ve diğer uluslararası girişimler aracılığıyla barış çabalarına desteğini sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'yi yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yürütme Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda başkanlığını ABD Başkanı Trump'ın yapacağı "Barış Kurulu" oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer almıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas üstlenmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü

Vicdansız adam, kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı