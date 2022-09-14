Katar, Aden'deki elektrik santralinin yeniden devreye sokulması için çalışma başlattı

Katar, Yemen'in Aden kentindeki el-Husva elektrik üretim santralinin yeniden devreye sokulması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Katar Kalkınma Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, uygulanan projenin Katar'ın çeşitli alanlarda Yemen halkının yaşadığı sıkıntıları azaltmak amacıyla yaptığı hayati yardımlar kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada elektrik üretiminin yeniden başlamasıyla Yemenlilerin yaşadığı elektrik eksikliğinin azaltılacağı vurgulandı.

Projenin geçmişi 2017 yılına dayanıyor. Proje kapsamında Aden kentine 61 megavat kapasiteli iki mobil güç ünitesi kurulması ve bakım-onarım için Yemenli kadroların eğitilmesi amaçlanıyor.

Yemen'in Doha Büyükelçisi Racih Badi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Katar Kalkınma Fonu'nun, elektrik üretim santralinin yeniden işlemesinde önemli bir rol oynayacağını kaydederek, Katar devletine teşekkür etti.

Geçici başkent Aden, daha önce, kentte yaşanan insani krizin boyutunu daha da katlayan elektrik kesintisini kınama amaçlı çok sayıda protestoya tanık olmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.