Katar'dan, Abd-İran Mutabakatına Destek Mesajı

(ANKARA) - Katar, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını açıkladı, taraflar arasında yapılması planlanan müzakerelere desteğini bildirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, ABD ve İran arasında varılan anlaşmaya zemin hazırlayan koşulların oluşmasına katkı sunan Pakistan ile bölgesel ve uluslararası tüm aktörlere teşekkür etti.

Al Sani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm tarafların, kaydedilen ilerlemeyi pekiştirecek ve bunun üzerine inşa edilmesini sağlayacak şekilde, yaklaşan müzakerelere olumlu ve yapıcı bir anlayışla katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Al Sani, Katar'ın, diyalog ve barışçıl yöntemler yoluyla bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de daha önceki açıklamasında arabuluculuk çabalarından dolayı Pakistan ve Katar'a teşekkür etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırarak aylarca süren İran savaşını başlattı. Nisan ayında ABD ve İran arasında Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmeler kapsamında iki haftalık ateşkes ilan edildi, ardndan ABD ateşkesi süresiz olarak uzattı. Böylece karşılıklı abluka ve saldırılar sürse de İran savaşı sıcak çatışmanın durduğu bir aşamaya girdi.

ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde İran ile anlaşmanın tamamlandığını doğrulayarak, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlandı" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın "ücret alınmaksızın yeniden açılması" ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının "derhal kaldırılması" talimatını verdiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA