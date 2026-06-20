Haberler

Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı

Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Bizim Çocuklar'ın sahaya çıkmasıyla birlikte tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Paraguay taraftarına göre üstünlüğü alan Türk taraftarlar oyunculara tezahüratlarla enerji verirken, rakip futbolcuları da sahaya çıktığında ıslıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci sınavına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında tarihi bir "tamam ya da devam" mücadelesine girdi. 

TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ!

Turnuvadaki kaderimizi belirleyecek bu kritik karşılaşma öncesinde, Türk taraftarlar tribünleri adeta kırmızı-beyaza boyadı. Bizim Çocuklar’ın yeşil sahaya ayak basmasıyla birlikte stadyumda adeta yer yerinden oynadı. Sayıca Paraguaylı futbolseverlere büyük üstünlük kuran on binlerce taraftarımız, tek bir bir ağızdan söyledikleri marşlar ve coşkulu tezahüratlarla millilerimize muazzam bir enerji pompaladı. 

PARAGUAYLI FUTBOLCULARA BASKI KURULDU

Tüm tribünlerde hep birlikte örgütlenen Türk taraftarlar, Paraguaylı futbolcular sahaya çıktığında ise yoğun bir ıslık yağmuruyla psikolojik baskıyı erkenden kurdu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu

İşte merakla beklenen ilk 11'imiz!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

Dünyanın konuştuğu adam sonunda muradına erdi! Şimdi bayram edecek
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı

Galibiyeti işte böyle alacağız! Montella maç öncesinde açıkladı
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var