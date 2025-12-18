Katar, Milli Günü'nü kutluyor

Katar Devleti, 18 Aralık Milli Günü'nü ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Başkent Doha'daki sembol yapılar, 18 Aralık Katar Milli Günü dolayısıyla Katar bayrağı ile ışıklandırılırken, şehrin yüksek binalarına ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin fotoğrafları asıldı.

Milli Gün kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen askeri geçit törenine Katar Emiri Şeyh Temim, askeri ve güvenlik kurumlarından üst düzey isimler, çok sayıda bakan ve ülkede görev yapan diplomatik misyon şefleriyle vatandaşlar katıldı.

Geçit töreni, milli marşın çalınması ve Katar Devleti'nin kuruluş yıl dönümü ile Milli Gün dolayısıyla 18 pare top atışıyla başladı. Ardından Katar Hava Kuvvetleri ve Deviz Kuvvetleri tarafından gösteriler yapıldı.

Törende ayrıca, Katar ordusu ve güvenlik teşkilatı bünyesindeki çeşitli birlikler zırhlı araçlar, tanklar ve hava savunma sistemleriyle geçit düzenledi.

Milli Gün geçit töreni, Umman, Ürdün, Türkiye, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri bando takımları ile Emir Muhafızları'nın atlı ve deve birliklerinin geçişiyle sona erdi.

Ayrıca Katar Devleti'nin yurt dışındaki diplomatik, konsolosluk ve temsilcilik misyonlarında da Katar Milli Günü kutlandı.

Milli Gün kutlamaları kapsamında başkent Doha'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve akşam saatlerinde ise havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar Milli Günü vesilesiyle kutlama mesajları yayımladı.

Katar Milli Günü

Osmanlı Devleti'nin dağılmasının ardından, 1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu.

Bu tarih 2007 yılına kadar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamed Al Sani'nin kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar'ın kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Al Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.

Emirlik kararıyla 2007 yılından bu yana her yıl "18 Aralık Katar Milli Günü" olarak ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.