Aranan adam Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
Güncelleme:
IĞDIR'da 'Kasten adam öldürme' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.İ. (45), Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Hatay Kırıkhan'da 'Kasten adam öldürme' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan M.İ. (45), Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı. M.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.İ., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
