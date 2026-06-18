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Kastamonu Valisi Dallı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle bir araya geldi

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Halil Kapar'ı kabul ederek, Mavi Vatan'ın korunması ve deniz güvenliği çalışmalarını görüştü.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Halil Kapar'ı kabul etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen kabulde, "Mavi vatan"ın korunması ve denizlerde güvenliğin sağlanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Dallı, gece gündüz demeden özveriyle gören yapan personele çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

Ziyaretin anısına Dallı, Kapar'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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