Kastamonu Valisi Dallı, 10 Kasım'da Atatürk'ü minnet ve saygıyla andı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dallı, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe yön veren büyük bir lider olduğuna işaret eden Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onun önderliğindeki Milli Mücadele ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en güçlü örneklerinden biri olmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev ülkemizi, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle daha ileriye taşımak, birlik ve beraberliğimizi korumak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA