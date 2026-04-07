Kastamonu Valiliğinden zirai don uyarısı
Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, şehirde etkili olabilecek zirai don riski nedeniyle vatandaşları ve üreticileri uyardı. 7 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar olan süreçte dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, şehrin iç kesimlerinde soğuk hava dalgasının etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, bu bölgelerde 7 Nisan Salı günü gece saatlerinden itibaren 11 Nisan Cumartesi gününe kadar orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu kaydedildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve üreticilerin tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel