Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, 26 Aralık Cuma akşamı başlayacak yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşan kar bekleniyor. Ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Kastamonu Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Kastamonu ve çevrelerinde 26 Aralık Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Cumartesi gece saatlerinde ara verecek yağışların pazar öğleden sonra tekrar başlayacağı belirtilen açıklamada, yükseklerde 20 santimetrenin üzerinde kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
