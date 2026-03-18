Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Batı Karadeniz'in doğusunda 18 Mart Çarşamba günü rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, aynı gün gece saatlerinde etkisini yitireceği ifade edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.