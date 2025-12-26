Haberler

Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olacak fırtına nedeniyle vatandaşları ve balıkçıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Rüzgarın saatte 75 km hıza ulaşması bekleniyor.

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 26 Aralık Cuma günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın 27 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
