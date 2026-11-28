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Kastamonu Valiliği, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 29 Kasım Pazar gününden itibaren düşmeye başlayacağı belirtildi.

Yağışların kıyı şeridinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görüleceği aktarılan açıklamada, il merkezinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilen soğuklar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA