Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Ahşabın Cazibesi" filmi izleyiciyle buluştu

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan "Ahşabın cazibesi" filminin ilk gösterimi yapıldı.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesinde, İhtisaslaşma Projeleri kapsamında hazırlanan belgeselin gösterimi, Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapımcı ve yönetmenliğini Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ersoy Soydan'ın üstlendiği film, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Soydan, gösterim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye 2 yıl emek verdiklerini söyledi.

Kastamonu'nun farklı yapı türlerini uzun bir saha çalışmasıyla kayıt altına aldıklarını belirten Soydan, şunları kaydetti:

"Amacımız hem Kastamonu'nun zengin ahşap mirasını sergilemek hem de bu alanda karşılaşılan sorunlara ve tehlikelere dikkati çekmekti. Ahşabın yeniden özendirilmesi, ahşap yapıların sağlıklı, sürdürülebilir ve depreme karşı dayanıklı olduğu için Türkiye'de yeniden yaygınlaşması gerektiğini vurguladık."

Kastamonu'daki zengin ahşap mirasının UNESCO kültürel miras listesine alınması gerektiğine işaret eden Soydan, bunun kentin ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Soydan, filmi ilk etapta festivallere gönderdiklerini, daha sonra televizyon kanalları ve dijital mecralarda da izleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Program kapsamında "Ahşabın cazibesi" fotoğraf sergisinin de açılışı yapıldı.

Gösterime Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
