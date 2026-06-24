Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Galatasaraylı Sanchez ilk 11'de oynadı.
Stat: Guadalajara
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Kolombiya : Vargas, Munoz, Lucumi, Mojica, Sanchez, Diaz, Rodriguez (Dk. 58 Quintero), Arias (Dk. 77 Montoya), Puerta, Lerma, Suarez (Dk. 58 Cordoba)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti : Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 72 Kayembe), Wissa Mukau (Dk. 46 Sadiki), Moutoussamy (Dk. 82 Mbuku), Bakambu (Dk. 57 Banza), Edo Kayembe (Dk. 72 Pickel), Wissa
Goller: Dk. 76 Munoz ( Kolombiya )
Sarı kart: Dk. 56 Lucumi, Dk. 90 Lerma ( Kolombiya ), Dk. 90 Pickel ( Demokratik Kongo Cumhuriyeti )
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi.
Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.
İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı.