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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Galatasaraylı Sanchez ilk 11'de oynadı.

Stat: Guadalajara

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Kolombiya : Vargas, Munoz, Lucumi, Mojica, Sanchez, Diaz, Rodriguez (Dk. 58 Quintero), Arias (Dk. 77 Montoya), Puerta, Lerma, Suarez (Dk. 58 Cordoba)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti : Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 72 Kayembe), Wissa Mukau (Dk. 46 Sadiki), Moutoussamy (Dk. 82 Mbuku), Bakambu (Dk. 57 Banza), Edo Kayembe (Dk. 72 Pickel), Wissa

Goller: Dk. 76 Munoz ( Kolombiya )

Sarı kart: Dk. 56 Lucumi, Dk. 90 Lerma ( Kolombiya ), Dk. 90 Pickel ( Demokratik Kongo Cumhuriyeti )

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.

İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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