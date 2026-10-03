Haberler

Kastamonu Üniversitesi danışma kurulu öğrenci dostu şehir için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Üniversitesi danışma kurulu, 'Öğrenci dostu şehir Kastamonu' temasıyla toplandı. Toplantıda öğrencilerin ulaşım, barınma, güvenlik ve sağlık gibi ihtiyaçları ele alındı; Vali Dallı, konuların kurumların iş birliğinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Üniversitesi danışma kurulu, "Öğrenci dostu şehir Kastamonu" temasıyla toplantı gerçekleştirdi.

Senato Salonu'nda yapılan toplantıda öğrencilerin ulaşım, barınma, beslenme, güvenlik, sosyal yaşam, kültür, sağlık, kariyer ve istihdam alanlarındaki ihtiyaçları değerlendirildi.

Öğrencilerin şehir yaşamına daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve şehir ile bağ kurabilmeleri için yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıda staj ve işletmede mesleki eğitim imkanlarının çeşitlendirilmesi konuları da ele alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, toplantıda, temel ihtiyaçların yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamlarına ilişkin beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkati çekti.

Dallı, toplantı gündemini oluşturan konuların ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da toplantının temel amacının Kastamonu'yu yalnızca üniversitesi bulunan bir şehir olmaktan çıkararak öğrencilerin kendilerini güvende ve huzurlu hissedebilecekleri, "Öğrenci dostu şehir" haline getirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Eda Büyükdemirci Livan, kurul üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

"İstifa" çağrılarına verdiği yanıt ortalığı karıştıracak
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon' sorusu: Bu parayı nereden buldunuz?

Selçuk Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim