Kastamonu, ÜNİDES başvurularında Türkiye 6'ncısı oldu

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, ÜNİDES 6. dönem başvurularında Kastamonu'nun Türkiye'de 192 başvuru ile 6. sırada yer aldığını duyurdu. Valilik, gençliğin üretkenliğini ve proje kültürünü vurguladı.

Kastamonu Valiliği, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6. dönem başvuruları sonuçlarına göre Kastamonu'nun Türkiye'nin en aktif illeri arasında yer aldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES 6. dönem başvurularında Kastamonu'nun 192 başvuruyla iller sıralamasında Türkiye 6'ncısı, üniversiteler arasında 4'üncü olduğu belirtildi.

Açıklamada, önceki ÜNİDES dönemlerinde de üst sıralarda yer alan Kastamonu'nun istikrarlı başarısını sürdürerek gençliğin üretkenliğini ve proje kültürünü bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

"Üreten gençlik, güçlü Kastamonu" vurgusu yapılan paylaşımda, elde edilen başarıların üniversite topluluklarının vizyonunun, gençlerin hareketliliğinin ve güçlü iş birliğinin somut göstergesi olduğu kaydedildi."

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
