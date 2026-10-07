Kastamonu Tosya'da yiyecek arayan karaca güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kastamonu Tosya'da yiyecek arayan karaca güvenlik kamerasınca görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yiyecek arayan karaca, şehir merkezine yakın bölgedeki meyve bahçesinde güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde karacanın meyve bahçesinde dolaştığı, ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yiyecek arayan karaca, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bölgede zaman zaman görülebilen hayvanlardan olan karaca, şehir merkezine yakın bölgedeki meyve bahçesinde yiyecek ararken güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntüsünde, karacanın meyve bahçesinde dolaştığı, daha sonra bölgeden ayrıldığı görülüyor.
Kaynak: AA