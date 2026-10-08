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Kastamonu Tosya'da yaklaşık 25 metreden düşen kargo kamyonunda 2 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya'da yaklaşık 25 metreden düşen kargo kamyonunda 2 kişi yaralandı
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Kastamonu Tosya'da kargo yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kargo yüklü kamyonun köprü üzerinde kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolunda meydana geldi. Tosya D100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkisinde Zafer Gümüş yönetimindeki 35 CEL 972 plakalı kargo yüklü kamyon, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Kamyon hurdaya dönerken, sürücü Zafer Gümüş ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Zafer Gümüş ve İsmail Öztürk'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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