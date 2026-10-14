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Kastamonu Tosya'da şarampole devrilen minibüste 2 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya'da şarampole devrilen minibüste 2 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İstanbul-Samsun kara yolunda bariyerlere çarpan minibüs şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- Samsun kara yolu Zincirlikuyu mevkisinde meydana geldi. Yasin Coşkun yönetimindeki 04 ABG 761 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Taklalar atarak savrulan araçta sürücü Yasin Coşkun ile Veysel Coşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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